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’ı anlattılar

Giriş Tarihi: 4.11.2019
Kızılay’ı anlattılar
Kızılay Haftası, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Alaeddin İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri tarafından renkli etkinliklerle kutlandı. Sınıf öğretmeni tarafından Kızılay hakkında bilgi alan öğrenciler, daha sonra drama etkinliği yaptı. Öğrenciler, ilkyardım ile ilgili neler yapabileceklerini görsel olarak gösterdi.

OYUNU SAHNELEDİLER
Sınıf öğretmeni Ömer Simav, öğrencileriyle birlikte Kızılay'ı farklı bir şekilde dramatize ederek anlatmaya çalıştıklarını söyledi. Okul Müdürü Hasan Karatopak ise öğrencilere sadece akademik anlamda ders bilgilerini öğretmek olmadığını belirterek, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın öneminin vurgulandığı bu tür programlara özel önem verdiklerini vurguladı.
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Kızılay’ı anlattılar
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