Minik öğrencilerden Mehmetçik’e vitamin

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki Killik Şehit Hamza Uzguç İlkokulu öğrencileri, Suriye'deki terör unsurları temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçik'e güç ve kuvvet vermişi için kuruyemiş topladı. Minik eller, evlerinin bahçelerindeki ağaçlardan özenle topladıkları badem ve cevizi toplayıp tek tek kırdı. Badem ve ceviz içini kendi elleriyle paketleyen öğrenciler içlerine de bir not ekledi. KARGOYA VERDİLEROkuldaki minik öğrencilerin badem ve ceviz kırmalarına öğretmenleri de destek verdi. Mehmetçik'e vitamin olacak kuruyemişleri kolilere yerleştiren minik yürekler daha sonra PTT şubesine giderek kolileri teslim etti. Şanlı Urfa'nın Akçakale ilçesine gönderilen kargo buradan Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Mehmetçik'e ulaştırılacak.