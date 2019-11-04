Sonbaharda bile Salda çok güzel

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'ninMaldivleri olarak bilinen Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü sonbaharda da yoğun ilgi gördü. Yaz sezonunda 500 bin civarında ziyaretçiyi ağırlayan Salda Gölü sezonun bitmesine rağmen ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürdü. Ekim ayında Salda Gölü yaklaşık 40 bin ziyaretçiyi ağırladı. Salda'nın eşsiz güzelliği ve manzarasını görmek isteyenler bölgeye akın etti.Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinden gelen Serkan Ceylan, "Salda Gölü'nün adını uzun süredir duyuyorduk. Arkadaşlarımız geldi ama biz gelememiştik. Geçen hafta evlendik. Balayından dönüşte buranın güzelliğini görmek için geldik. Gerçekten doğa harikası. Türkiye'nin Maldivleri denildiği kadar var" dedi.Didim'den geldiğini söyleyen Aysel Erikli, ise "Salda Gölü'nün methini çok duymuştuk. Ama yazın gelme fırsatımız olmadı. Yazın gelseydik daha güzel olacaktı hem de lavanta bahçelerini görecektik. Ama bu mevsimde de güzel" diye konuştu. Ankara 'dan gelen Ahmet Özçelik'te, Salda'nın fotoğraflardaki gibi güzel bir göl olduğunu vurguladı. Ankara'dan geldiğini söyleyen Hasan Aykır da, Salda'nın sonbaharda farklı bir güzelliği olduğunu ifade etti.