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Amatörler hız kesmedi

, ve ’da amatör ligler; kıran kırana ve bol gollü maçlara sahne oluyor. Antalya’da Süper Amatör Lig’de Korkuteli Belediyespor geçen hafta kaybettiği liderliği geri aldı

Giriş Tarihi: 5.11.2019
Amatörler hız kesmedi
Antalya'da hafta sonu oynanan Süper Amatör Ligin 7. haftasının liderlik maçı kıran kırana geçen ilk müsabaka oldu. Şampiyonluk parolası ile sezona başlayan Korkuteli Belediyespor, geçen hafta bıraktığı liderliği bu hafta Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik Sporu kendi saha ve seyircisi önünde yenerek tekrar liderliği kaptı. Korkuteli Belediyespor, lider Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik Spor'u 2-0 yenerek 17 puana çıkarıp koltuğu geri aldı. Demre Belediyespor ise Kumluca Belediyespor'u 1-0 yenerek üç puanı tek golle aldı. Demre Stadı'nda oynanan maçın tek golünü 12. dakikada Furkan attı. Kınıkspor da Mahmutlarspor'u 5-1 yendi. Kaş Kınık Stadı'nda oynanan maçta Kınıkspor'un gollerini 26, 66 ve 90. dakikalarda Cihad, 40'ta Hasan, 56'da Şahan attı. Mahmutlar'ın golünü ise 67'de Mehmet kaydetti. 61'de ise Kınıkspor'dan Yİğit penaltı atışından yararlanamadı. Antalya 1. Amatör Lig 2. Grup'ta oynanan maçta ise Beymelekspor, Elmalı Belediyespor karşı karşıya geldi. İlk yarıda gelen goller skoru belirledi.

BEYMELEK ÇOK İDDİALI
Maçın 10. dakikasında Beymelekspor Ahmet Lütfi ile 1-0 öne geçti ve 2 dakika sonra hem takımının hem de kendisinin ikinci golünü attı. 16'da Özgür takımın 3'ncü golünü attı. İlk yarı 3-0 Beymelekspor lehine kapanırken ikinci yarıda iki takımda varlık gösteremedi ve maç ilk yarıda atılan gollerle 3-0 tamamlandı. Beymelekspor puanını 14'e çıkardı. Elmalı 7 puanda kaldı. Beymelek aldığı bu galibiyetle şampiyonluk mücadelesini sürdürdü.

MANAVGAT KAZANDI
Grubunu namağlup şampiyon olarak tamamlayan Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor, yeni sezonun 7. maçında Antalya Merkezspor'u ağırladı. Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor, üstün oynadığı maçta lig 2. si rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'taki karşılaşmada da Manavgat Belediyespor, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Gençlik ve Spor Kulübü'nü deplasmanda 2-1 mağlup etti. MAKÜ Gazi Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Manavgat ekibi Fatih'in attığı golle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Manavgat Belediyespor 78. dakikada yine Fatih Gümüşel'in attığı golle skoru 2-0 yaptı. Mehmet Akif Ersoy Gençlik ve Spor Kulübü 88'inci dakikada Emin İnce ile bir gol buldu ve skor 2-1'e geldi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Manavgat Belediyespor puanını 19'a çıkartarak liderliğini devam ettirdi. MAKÜ Spor ise 4 puanla son sırada yer aldı.

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Amatörler hız kesmedi
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