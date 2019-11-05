Amatörler hız kesmedi

Antalya'da hafta sonu oynanan Süper Amatör Ligin 7. haftasının liderlik maçı kıran kırana geçen ilk müsabaka oldu. Şampiyonluk parolası ile sezona başlayan Korkuteli Belediyespor, geçen hafta bıraktığı liderliği bu hafta Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik Sporu kendi saha ve seyircisi önünde yenerek tekrar liderliği kaptı.
Korkuteli Belediyespor, lider Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik Spor'u 2-0 yenerek 17 puana çıkarıp koltuğu geri aldı. Demre Belediyespor ise Kumluca Belediyespor'u 1-0 yenerek üç puanı tek golle aldı. Demre Stadı'nda oynanan maçın tek golünü 12. dakikada Furkan attı. Kınıkspor da Mahmutlarspor'u 5-1 yendi. Kaş Kınık Stadı'nda oynanan maçta Kınıkspor'un gollerini 26, 66 ve 90. dakikalarda Cihad, 40'ta Hasan, 56'da Şahan attı. Mahmutlar'ın golünü ise 67'de Mehmet kaydetti. 61'de ise Kınıkspor'dan Yİğit penaltı atışından yararlanamadı. Antalya 1. Amatör Lig 2. Grup'ta oynanan maçta ise Beymelekspor, Elmalı Belediyespor karşı karşıya geldi. İlk yarıda gelen goller skoru belirledi.
BEYMELEK ÇOK İDDİALI
Maçın 10. dakikasında Beymelekspor Ahmet Lütfi ile 1-0 öne geçti ve
2 dakika
sonra hem takımının hem de kendisinin
ikinci golünü attı. 16'da Özgür takımın
3'ncü golünü attı. İlk yarı 3-0 Beymelekspor
lehine kapanırken ikinci yarıda iki takımda
varlık gösteremedi ve
maç ilk yarıda atılan
gollerle 3-0 tamamlandı.
Beymelekspor
puanını
14'e çıkardı. Elmalı 7 puanda kaldı. Beymelek aldığı bu galibiyetle şampiyonluk mücadelesini sürdürdü.
MANAVGAT KAZANDI
Grubunu namağlup şampiyon olarak tamamlayan Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor, yeni sezonun 7. maçında Antalya Merkezspor'u ağırladı.
Kırkgöz Döşemealtı
Belediyespor, üstün oynadığı maçta lig
2. si rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig
7. Grup'taki karşılaşmada da Manavgat Belediyespor,
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
(MAKÜ) Gençlik ve Spor Kulübü'nü
deplasmanda 2-1 mağlup etti.
MAKÜ Gazi Atatürk Stadı'nda oynanan
karşılaşmanın ilk yarısını Manavgat ekibi
Fatih'in attığı golle 1-0 önde kapattı. İkinci
yarıda da etkili oyununu sürdüren Manavgat
Belediyespor 78. dakikada yine Fatih
Gümüşel'in attığı golle skoru 2-0 yaptı. Mehmet Akif Ersoy Gençlik ve Spor Kulübü 88'inci dakikada Emin İnce ile bir gol buldu ve skor 2-1'e geldi.
Karşılaşmanın
kalan dakikalarında başka gol olmayınca
Manavgat Belediyespor puanını 19'a çıkartarak
liderliğini devam ettirdi. MAKÜ
Spor ise 4 puanla son sırada yer aldı.