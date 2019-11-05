Amatörler hız kesmedi

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da hafta sonu oynanan Süper Amatör Ligin 7. haftasının liderlik maçı kıran kırana geçen ilk müsabaka oldu.Korkuteli Belediyespor, lider Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik Spor'u 2-0 yenerek 17 puana çıkarıp koltuğu geri aldı. Demre Belediyespor ise Kumluca Belediyespor'u 1-0 yenerek üç puanı tek golle aldı. Demre Stadı'nda oynanan maçın tek golünü 12. dakikada Furkan attı. Kınıkspor da Mahmutlarspor'u 5-1 yendi. Kaş Kınık Stadı'nda oynanan maçta Kınıkspor'un gollerini 26, 66 ve 90. dakikalarda Cihad, 40'ta Hasan, 56'da Şahan attı. Mahmutlar'ın golünü ise 67'de Mehmet kaydetti. 61'de ise Kınıkspor'dan Yİğit penaltı atışından yararlanamadı. Antalya 1. Amatör Lig 2. Grup'ta oynanan maçta ise Beymelekspor, Elmalı Belediyespor karşı karşıya geldi. İlk yarıda gelen goller skoru belirledi.2 dakikasonra hem takımının hem de kendisininikinci golünü attı. 16'da Özgür takımın3'ncü golünü attı. İlk yarı 3-0 Beymeleksporlehine kapanırken ikinci yarıda iki takımdavarlık gösteremedi vemaç ilk yarıda atılangollerle 3-0 tamamlandı.Beymeleksporpuanını14'e çıkardı.Kırkgöz DöşemealtıBelediyespor, üstün oynadığı maçta lig2. si rakibiyle 1-1 berabere kaldı.Spor Toto Bölgesel Amatör Lig7. Grup'taki karşılaşmada da Manavgat Belediyespor,Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi(MAKÜ) Gençlik ve Spor Kulübü'nüdeplasmanda 2-1 mağlup etti.MAKÜ Gazi Atatürk Stadı'nda oynanankarşılaşmanın ilk yarısını Manavgat ekibiFatih'in attığı golle 1-0 önde kapattı. İkinciyarıda da etkili oyununu sürdüren ManavgatBelediyespor 78. dakikada yine FatihGümüşel'in attığı golle skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmanınkalan dakikalarında başka gol olmayıncaManavgat Belediyespor puanını 19'a çıkartarakliderliğini devam ettirdi. MAKÜSpor ise 4 puanla son sırada yer aldı.