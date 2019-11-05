Çirkinlik abideleri

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Antalya'da şehir otelciliğinin iki efsanesi, çürük birer diş gibi şehrin merkezinde çekilmeyi bekliyor. Bir dönem 5 yıldızlı hayatlara tanıklık eden Ofo Otel ile Talya Otel bakımsızlık nedeniyle çürümeye başladı. Hayalet iki bina kent estetiğini bozarken imaja da zarar veriyor. Antalyalılar, iki otelin ya yeniden hizmete açılmasını ya da yıkılmasını istiyor. 1990'lı yılların başında yapılan ve 80 metre yüksekliği ile Antalya'nın en uzun yapılarından biri olan 20 katlı Ofo Otel, 1998 yılında bankalara ödenmemiş borçlar nedeniyle yaşadığı hacizlerle zirve imajını kaybetti. Hacizlerin ardından 23.3 milyon liralık değer biçilen 5 yıldız otelle ilgili yasal süreç tamamlanamayınca işler sürüncemede kaldı. Bu süreçte birkaç kez açılıp kapanan otelin son olarak 2012 yılında isim değiştirerek yeniden açılacağı duyuruldu ancak bu girişimde havada kaldı. Otelin sahibi konumundaki Ofo İnşaat ve Turizm AŞ'nin bankalarla anlaşmak üzere olduğu ve tesisi tekrar turizme açmak istediği bildirildi. Otelin turizm işletme belgesinin ise 2007 yılında iptal edildiği iddia edildi.Antalya tarihi için önemli bir yeri olan 1987 yılında yapılan Divan Talya Otel. Kentin ilk 5 yıldızlı oteli olan Divan Talya Otel için de yargı süreci bekleniyor. Otel, yıkılıp yeniden yapılmak istenince tartışmanın fitili ateşlenmiş ve yıkım kararı olan son 2 katın durumu tartışma konusu olmuştu.Otel ve yerel yönetimin anlaşması üzerine otelin yıkılıp 5 katlı olarak yeniden yapımına imkan tanıyan imar planı 2 Eylül 2017'de Muratpaşa Belediyesi meclis toplantılarında kabul edildi. Ancak Antalya 4'üncü İdare Mahkemesi imar planlarını iptal kararı verdi. İptal kararı üzerine Büyükşehir Belediyesi 2019 Ağustos'un da yargı kararına uyarak planları eski haline döndürdü. Yeni plana göre mevcut yapı durumu korundu. İstediği olmayan Koç Grubunun buna rağmen yeni dönem için yatırım kararı verdiği öğrenildi.Uzun süredir atıl vaziyette olan eski Ofo Otel binasının camları ve kapıları kırık, bakımsız ve mikrop saçan hale büründü. SABAH Akdeniz'in görüntülediği yapının içi madde bağımlıları tarafından talan edilmiş durumda. Özellikle geceleri madde bağımlılarının mekanı haline gelen bina çevreye de mikrop saçıyor.Bölgede bulunan esnaf hayalet binadan şikayetçi olduklarını dile getirirken yetkililere çağrıda bulundu. Madde bağımlılarının yanı sıra özellikle okul çıkışlarında öğrencilerin binayı kullandığını belirten esnaf, binanın çevreye zarar verdiğini savundu.TALYA Divan Otel, Vehbi Koç'un 25 Şubat 1996'da 95 yaşında iken hayatını kaybettiği otel olması nedeniyle Koç Grubu için de özel bir anlam taşıyor. Otelin yeniden inşasında yaşanan imar sorunu sonucu şirket oteli 2013'te geçici olarak işletmeye kapatmıştı. Otelde, Vehbi Koç'un hayatını kaybettiği 609 numaralı oda ise 1996 yılından beri kapalı tutuluyordu.