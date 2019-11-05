Davete atıyla geldi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde bugüne kadar görülmemiş bir olaya rastlandı. Davetlere lüks otomobillere gidenlerin aksine turizmci işadamı atıyla davete gitti. Kestel Mahallesi'nde Kadir Ataş'ın eşi Nela ve çocuklarıyla işlettiği Nela Bistro Cafe muhteşem bir partiye ev sahipliği yaptı.Konuklar arasında yer alan Alanya Belediyesi Gökbel Yaylası Güreş Şenliklerinin 6 yıldır Güreş Ağası olan turizmci işadamı Kerim Yılmaz, davete atıyla gelerek bir ilke imza attı. Ataş'ın ailece işlettiği mekana çok sayıda seçkin davetli katıldı. Gecenin geç saatlerine kadar devam eden partiye katılanlar doyasıya eğlenerek mekandan ayrıldı.