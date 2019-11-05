Düşük enflasyon morali

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BATI Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) ve Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Ekim ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. TÜİK'in tüketici enflasyonu TÜFE'yi aylık yüzde 2.00, yıllık yüzde 8.55 olarak açıkladığını belirten Çandır, yılın bitimine iki ay kala açıklanan enflasyon rakamlarının Merkez Bankası'nın yılsonu hedeflerinin tutturulacağını gösterdiğini kaydetti.Çandır, "Tüketici enflasyonunda açıklanan aylık yüzde 2.00 ve yıllık yüzde 8.55 rakamları, geçen yılın yüksek enflasyon etkisini sona erdiren rakamlar olmuştur. TÜFE'de önümüzdeki iki ayın beklentisi olan 3.5 puanlık artış dikkate alındığında, yılı yüzde 12 civarında bitireceğimiz beklenmektedir" dedi. Çandır, ekim ayında enflasyonu yüzde 11.70 ile giyim-ayakkabı, yüzde 3.55 ile konut, yüzde 1.65 ile gıda harcamalarının artırdığına dikkat çekerken, eğlence ve kültür grubunun enflasyonunu düşürdüğünü söyledi.ÇANDIR, Burdur, Isparta, Antalya'yı kapsayan enflasyonunu değerlendirdi. Batı Akdeniz'in Ekim ayında yüzde 1.93 ile Türkiye ortalamasına yakın bir tüketici enflasyonu yaşadığını belirten Çandır, "Her ne kadar aylık enflasyonda ortalamanın bir miktar altında ve 18'inci sırada gözüksek ortalamanın üzerinde 10'uncu sırada olan seyrimiz devam etti" diye konuştu.