İllaki biri mi ölmeli

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ANTALYA'DA geçtiğimiz yıl yangında küle dönen tarihi konağın çatısı, mahalle sakinlerinin korkulu rüyası haline geldi.Geçtiğimiz yıl Şubat ayında Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi 427 ile 432 sokağın birleştiği yerdeki 2 katlı tarihi konakta belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yapının ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede çatıyı sardı. Yaklaşık 1 saat süren yangın sonrası tarihi konağın çatısı küle döndü. Aradan 21 ay geçmesine karşın yapıda herhangi bir tadilat ya da güvenlik önleminin alınmaması mahallelinin tepkisine neden oldu.Binanın bulunduğu alanın okul yolu üzerinde olduğunu belirten mahalle sakinleri, kömüre dönen çatının tehlike arz ettiğini dile getirdi. Mahalleli, çocuklarını okula gönderirken tedirginlik yaşadıklarını söyledi. Balbey Mahalle Muhtarı Abdullah Uyaroğlu yapının Anıtlar Kurulu envanterine kayıtlı tescilli bir konak olduğunu belirtti. Uyaroğlu, "Tescilli olduğu için binaya dokunamıyorlar. Yetkililere yazdım, ancak herkes topu başka yere atıyor. Buradan bir tahta düşse sorumlusu kim? Canımız Allah'a emanet" dedi.