Kazaya tanık arıyor

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ANTALYA'DA geçtiğimiz yıl biri ağır iki gencin yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazasına yaralı gençlerden birinin babası tanık aramaya başladı. AKaza, 29 Nisan 2018 Pazar günü, Muratpaşa ilçesi Narenciye Caddesi ile Portakal Çiçeği Caddesi'nin kesiştiği kavşakta saat 16.20 sıralarında meydana geldi. M. Ç.'nin kullandığı 07 DDT 84 plakalı motosiklet kavşakta V.A.'nın kullandığı 07 EOR 18 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle kasksız motosiklet sürücüsü M.Ç. ile arkasında oturan arkadaşı Kerim Tuna Şengül (17), metrelerce havaya savruldu. M.Ç. ile ağır yaralanan Kerim Tuna Şengül hastaneye kaldırdı. Şengül, tedavisinin ardından taburcu edildi.Baba Hasan Hüseyin Şengül, kazayla ilgili sürücü V.A.'dan şikayetçi oldu. Görülen davada mahkemenin talep ettiği bilirkişi, motosiklet sürücüsünü kırmızı ışıkta geçtiğini gerekçe gösterip kusurlu buldu. Baba Şengül, otomobil sürücüsünün kaza anında hatasını kabul ettiğini ileri sürerek, "Ama bilirkişi raporunda hiçbir suç vermemiş. Bilirkişi kırmızı ışıkta benim oğlumla arkadaşının geçtiğini söylüyor. Kazanın görüntüleri var. Mevcut şahitler, oğlumun arkadaşı olduğu için belki kabul edilmez diye kazaya tanıklık edecek birini arıyorum" dedi.