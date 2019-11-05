Korku tüneli gibi

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Antalya'da aralarında bir bebek ve 84 yaşında kadının da bulunduğu 6 kişilik aile, halatı koparak ikinci kattan düşen asansörde mahsur kaldı. Büyük panik yaşayan aile kör noktada kalan asansörden 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından gözyaşları içinde kurtarıldı.Olay, Kumluca'nın Eski Cami Mahallesi Kiremithane Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Asansör hareket ettiği sırada düşerek birinci ve ikinci kat arasında durdu. 6 kişi mahsur kaldı. Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine itfaiye, polis ve asansör firmasının görevlileri geldi. Bu sırada asansördekiler göreviler tarafından seslenilerek sakinleştirilmeye çalışıldı.Asansörden ilk olarak 1.5 yaşındaki Enes Ulutaş ve ardından 84 yaşındaki Ayşe Sönmez asansör kabininden çıkarıldı. Asansör kabininde mahsur kalan 6 kişinin tamamının çıkarılmasından sonra panik ve üzüntü yerini sevinç göz yaşlarına bıraktı. Semih Ulutaş, Enes Ulutaş, Gülsem Ulutaş, Bahri Ulutaş, Fatma Ulutaş ve Ayşe Sönmez sağ salim kurtarıldı. Mağdurlar sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kumluca Devlet Hastanesine götürüldü.