Madalya ile EVE döndüler

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE Bölgesel Kros Ligi'nin U16 ve U18 yaş grubunda gerçekleştirilen müsabakalar 7 ilde yapılan yarışmalarla tamamlandı. Denizli'de yapılan yarışmalarda İrem Erol, Meryem Tekal, Sude Güleş ve Sude Tuana Turan'dan oluşan Isparta Bölgespor U-16 Kız Kros Takımı, 1500 metrede birinci oldu. Ayrıca, Bölgespor U-18 Takımında yarışan Burak Yaldız ise ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Antrenörler Tuncay Kayacan, Bilge Öztürk ve Serdar Demirci'nin öğrencileri başarılarıyla göz doldurdu.yandan, Isparta Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) Gençlik Spor Kulübü ise U-18 Erkeklerde birinci, U-16 Erkeklerde üçüncü oldu. U-16 kızlarda Büşra Avcu, U-18 kızlarda Sevgi Erdem üçüncü ve U-18 Erkeklerde Abdulsselam Karahan üçüncü oldu. Aile ve Sosyal Politikalar Yöneticisi Muammer Çankaya, Antrenör Arif Kara ve sporcularını kutlayarak, desteklerinden dolayı İl Müdürü Yakup Kütük'e teşekkür etti.