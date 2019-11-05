Öğrencilerden Mehmetçik selamı

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Antalya'nın Serik ilçesinde Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden ortaokul öğrencileri asker selamıyla Mehmetçiğe destek mesajı gönderdi. Serik Gedik Ortaokulu öğrencileri ve Okul İdaresi İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ettiler. Okul Müdürü Özay Ala önderliğindeki öğrenciler, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Ayhan Aktürk'e Atatürk'ün çerçeveli fotoğrafını hediye etti. Jandarma Bölük Komutanı Ayhan Aktürk de kendilerine Türk bayrağı verdi. Üzerlerinde Türk bayraklı tişörtler bulunan öğrenciler ziyaret sonrası hep birlikte Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe asker selamı vererek, destek mesajı gönderdi.