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Organ bağışı için duyarlılık çağrısı

Giriş Tarihi: 5.11.2019
Organ bağışı için duyarlılık çağrısı
AKDENİZ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği (AKBÖHONDER) üyelerini makamında kabul etti. AKBÖHONDER Başkanı Mehmet Şahan ve dernek üyelerinin bulunduğu ziyarette Rektör Ünal, organ bağışının önemine dikkat çekerek, organ nakli bekleyenlerin her zaman yanlarında olduğunu söyledi. Rektör Ünal, her bağışın yeni bir hayat olduğunu, bu sebeple herkesin çok daha duyarlı olması gerektiğini ifade ederek herkesi organ bağışına davet etti.
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Organ bağışı için duyarlılık çağrısı
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