Rakipleri geçti hakemi geçemedi

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Korkuteli Belediyespor Kulübü MMA sporcusu Yıldırım Çakar, Türkiye adına katıldığıTurnuvası'nda dünya ikinciliğini kazandı. Daha önce en az 3 adet turnuva şampiyonluğu kazanmış sporcuların davet edildiği ve dövüş sporlarınınolarak gösterilen turnuva Antalya'nın Kemer ilçesinde eleme grubu karşılaşmaları ile başladı.Turnuvada 83 kilo şampiyonlar kategorisinde Türk Milli takımı adına dövüşen Yıldırım Çakar, yarı finale kadar karşılaştığı rakiplerini zorlanmadan geçti. Yarı finalde Kuveytli Altay Pirge ile adeta kıran kırana bir mücadele sergileyen Çakar, omzunun sakatlanmasına rağmen, rakibini mağlup ederek finale yükseldi. Dinlenmeden final karşılaşmasına çıkan Çakar, Ürdünlü Ammar Alaitan ile zorlu bir maç yaptı.Turnuvada Çakar gümüşmadalya alarak dünya ikincisiolan tek Türk sporcu olurken,4 Türk sporcu da kilolarındabronz madalya kazandı.Çakar'ın madalya töreniiçin kürsüye çıkarken,üzerinde MHP Genel BaşkanıDevlet Bahçeli'nin fotoğrafı bulunan tişörtile çıkması dikkat çekti.