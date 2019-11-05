Rakipleri geçti hakemi geçemedi

Korkuteli Belediyespor Kulübü MMA sporcusu Yıldırım Çakar, Türkiye adına katıldığı 'Adcc Internacıonal Open Champıonshıp 2019'
Turnuvası'nda dünya ikinciliğini kazandı. Daha önce en az 3 adet turnuva şampiyonluğu kazanmış sporcuların davet edildiği ve dövüş sporlarının 'Şampiyonlar Ligi'
olarak gösterilen turnuva Antalya'nın Kemer ilçesinde eleme grubu karşılaşmaları ile başladı. Eleme maçında rakibini zorlanmadan mağlup etmeyi başaran Korkuteli Belediyespor Kulübü sporcusu Yıldırım Çakar, madalya mücadelesi için ringe çıktı.
DİSKALİFİYE EDİLDİ
Turnuvada 83 kilo şampiyonlar kategorisinde Türk Milli takımı adına dövüşen Yıldırım Çakar, yarı finale kadar karşılaştığı rakiplerini zorlanmadan geçti. Yarı finalde Kuveytli Altay Pirge ile adeta kıran kırana bir mücadele sergileyen Çakar, omzunun sakatlanmasına rağmen, rakibini mağlup ederek finale yükseldi. Dinlenmeden final karşılaşmasına çıkan Çakar, Ürdünlü Ammar Alaitan ile zorlu bir maç yaptı. Maçın İngiliz hakem tarafından, rakibine kafa attığı gerekçesi ile diskalifiye edilen Çakar, dünya şampiyonluğunu ve altın madalyayı kıl payı kaçırarak dünya ikincisi oldu.
ASKER SELAMI VERDİLER
35 ülkeden 400 sporcunun mücadele ettiği turnuvada kilosunda dünya ikincisi olan Çakar'ın elde ettiği başarı Korkuteli' de büyük bir gurur ve sevinçle karşılandı.
Turnuvada Çakar gümüş
madalya alarak dünya ikincisi
olan tek Türk sporcu olurken,
4 Türk sporcu da kilolarında
bronz madalya kazandı.
Çakar'ın madalya töreni
için kürsüye çıkarken,
üzerinde MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli'nin fotoğrafı bulunan tişört
ile çıkması dikkat çekti. Madalya töreni sonrasında, turnuvadaki diğer Türk sporcuları ile bir araya gelen Çakar, sevinçlerini Türk bayrağı açarak, bozkurt işareti ve asker selamı vererek kutladı.