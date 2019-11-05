Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Taş heykeller için ilk çekiç

Taş heykeller için ilk çekiç

’nın Alanya ilçesinde bu yıl 16.sı yapılan Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu başladı. 7 ülkeden 10 sanatçı, müzik temalı heykel yapacak

MEHMET AL Akdeniz
Giriş Tarihi: 5.11.2019
Taş heykeller için ilk çekiç
ALANYA Belediyesi tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen Alanya Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu başladı. 36 ülkeden 91 sanatçının başvurduğu yarışma sonunda 7 ülkeden 10 heykeltıraşın sempozyuma katılması kararlaştırıldı. Sanatçılar eserlerini tamamlamak için 1 ay boyunca çalışacak. Sanatçılar, dev mermer blokları yontarak müzik enstrümanları temalı sokak heykelleri yapacak. Eserler 29 Kasım'da sergilenecek.

MÜZİK ALETİ HEYKELİ
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, her yıl onun üzerinde ulusal ve uluslararası festival düzenlediklerini söyledi. Yücel, "Bugün de sürekliliği olan ve bu yıl 16.'sını gerçekleştireceğimiz Uluslararası Heykel Sempozyumu'muzun açılışını gerçekleştiriyoruz. Sanatçılarımız, çeşitli ülkelere özgü müzik aletlerinin heykellerini yapacak. Bu eserleri ilçemizin sosyal donatı alanlarında sergileyeceğiz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Taş heykeller için ilk çekiç
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN