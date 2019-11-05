Taş heykeller için ilk çekiç

BUGÜN NELER OLDU

ALANYA Belediyesi tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen Alanya Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu başladı. 36 ülkeden 91 sanatçının başvurduğu yarışma sonunda 7 ülkeden 10 heykeltıraşın sempozyuma katılması kararlaştırıldı. Sanatçılar eserlerini tamamlamak için 1 ay boyunca çalışacak. Sanatçılar, dev mermer blokları yontarak müzik enstrümanları temalı sokak heykelleri yapacak. Eserler 29 Kasım'da sergilenecek.Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, her yıl onun üzerinde ulusal ve uluslararası festival düzenlediklerini söyledi. Yücel, "Bugün de sürekliliği olan ve bu yıl 16.'sını gerçekleştireceğimiz Uluslararası Heykel Sempozyumu'muzun açılışını gerçekleştiriyoruz. Sanatçılarımız, çeşitli ülkelere özgü müzik aletlerinin heykellerini yapacak. Bu eserleri ilçemizin sosyal donatı alanlarında sergileyeceğiz" dedi.