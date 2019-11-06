Bucak Kaymakamı kadınlarla birlikte Noel çelengi yaptı

BUGÜN NELER OLDU

BUCAK Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Kocaaliler beldesini ziyaret etti. İlk olarak Kocaaliler beldesindeki ilk ve ortaokulu ziyaret eden Tanrıkulu, burada çocuklarla sohbet edip, Okul Müdürü İbrahim Öztürk'ten okul hakkında bilgi aldı.Kaymakam Erol Tanrıkulu daha sonra beraberindekilerle Avrupa'ya çelenk ihraç eden ihracatçı Aziz Düz'ün atölyesini gezdi. Burada çalışan kadınlarla çelenk yapan Kaymakam Erol Tanrıkulu, Kocaaliler beldesinde üretim alanında bulunmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Türkiye'nin ihraç ürünü kapı süsleri beldemizde kadılar tarafından üretiliyor. Bucak'ın doğal malzemeleri Avrupa'nın kapılarını süslüyor. Bundan dolayı mutluluk duyuyoruz" dedi. Kaymakam Tanrıkulu, ihracat yapan firmaların devlet olarak her zaman arkasında olduklarını da belirtti.