Camide kira dayağı ayıbı

BUGÜN NELER OLDU

Olay, Yedişehitler Cami avlusunda meydana geldi. İstanbul Caddesi yolu üzerindeki iş yerinde kiracı olan Y.B., dükkan sahibi Faruk Genç ile namaz çıkışı tartıştı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Y.B., Genç'i tekme tokat dövdü. Genç de camiden aldığı ayakkabı çekeceği ile Y.B.'ye vurmaya çalıştı. Y.B., olay yerinden kaçarken, Genç ise hastaneye götürüldü. Darp raporu alan Genç, polis merkezine gidip, Y.B.'den şikayetçi oldu. Her iki tarafta birbirlerini suçladı.