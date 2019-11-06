Duyarlı şoförden insanlık dersi

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ISPARTA'DASüleyman Demirel Üniversitesi'nde (SDÜ) eğitim gören ve bindiği otobüste rahatsızlanan Osman K. Otobüsün şoförünün duyarlılığı sayesinde hastaneye yetiştirildi. Çünür kavşağından sabah saatlerinde okuluna gitmek için otobüse binen SDÜ öğrencisi Osman K., aniden rahatsızlandı. Şoför Süleyman Ateş, kırmızı ışıkta beklerken öğrencinin rahatsızlandığını fark edip, güzergahını değiştirerek SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisi'ne yöneldi. Şoför Süleyman Ateş, öğrenciyi kapının önüne kadar getirip, sağlık görevlilerine teslim etti. Tedaviye alınan epilepsi hastası Osman K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.