Gazinin büyük gururu

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Antalya'da yaşayan Kıbrıs Gazisi 66 yaşındaki Arif Koçak, 46 yıl sonra gazilik madalyasına kavuştu. 1973 yılındaki 'Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alan Koçak'ın madalyası rahatsızlığı nedeniyle evinde teslim edildi.Kıbrıs Barış Harekatı'nda topçu olarak görev yapan Gazi Koçak'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti tarafından gönderildi. Ancak Koçak, Mayıs ayındaki madalya tedvi törenine akciğer kanseri tedavisi gördüğü için katılamadı. Koçak'ın çok istediği ancak bir türlü kavuşamadığı gurur madalyası hastanedeki tedavisi tamamlanıp taburu edilince, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şube Başkanı Zeynel Abidin Sezer tarafından evinde verildiMadalyası verilen Gazi Koçak, büyük gurur yaşadığını söyledi ve duygulandı. Madalyasına kavuşan Koçak, "66 yaşındayım. Şimdi çağarsalar koşa koşa giderim. Savaşamazsam bile yemek yaparım, bulaşık yıkarım. Allah herkese söyle görevleri nasip etmez. Çok güzel bir duygu" dedi. Dernek olarak madalyası verilmeyen gazileri takip ettiklerini belirten Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şube Başkanı Zeynel Abidin Sezer de, "Bizim göğsümüzde iman, kalbimizde ise vatan aşkı var. Bu aşkla yanıp tutuşuyoruz. Onun için her gazimize madalyasını ulaştırmayı görev sayıyoruz" diye konuştu.KKTC hükümeti tarafından harekatta görev yapan gazilere verilmeye başlanan Milli Mücadele Madalyası'nın Antalya'da 400'ncusü Gazi Koçak olduğu belirtildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Çalışkan, "420 gazimize daha madalyaları önümüzdeki günlerde verilecek. Vatanımızın kahramanları gazilerimiz tek tek gurur madalyalarına kavuşuyor" ifadelerini kullandı.