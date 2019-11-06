İrem Su için keşif yapıldı

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BURDUR'DA trafik kazasında yaşamını yitiren 19 yaşındaki üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya için olay yerinde yeniden keşif yapıldı. Bilirkişi eşliğinde gerçekleştirilen keşifte, kazanın meydana geldiği kavşak ile 200 ve 400 metre mesafedeki tabelaların ölçümleri yapıldı.Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi Kavşağı'nda 13 Mart sabahı yaşanan kazada, Süleyman Emre Kılınç yönetimindeki 42 DIP 19 plakalı otomobil ile Uzman Çavuş Emre Esmer'in kullandığı 03 RF 575 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Süleyman Emre Kılınç, beraberinde bulunan İrem Su Akkaya ve Beyza Din ile diğer otomobilin sürücüsü Emre Esmer yaralandı. İrem Su, kazadan 1 gün sonra yaşamını yitirdi. Kazadan sonra yapılan testte Esmer, 1.92 promil alkollü çıkmıştı. Kırmızı ışık ihlali yaptığı da öne sürülen Esmer, tutuklanmış ve yargılandığı Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde 9 yıl 9 ay hapis cezası almıştı. İrem Su'nun ailesi ise kararı Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşımıştı. Geçen hafta11'inci Ceza Dairesi, kaza yerinde yeniden keşif yapılmasına karar verdi. Karar üzerine inceleme yapan bilirkişi, kazanın ardından sürücü Emre Esmer'in hızını belirleyecek.