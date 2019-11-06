Kahraman yüzbaşı Antalya’da anıldı

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1'INCI Dünya Savaşı yıllarında Meis Limanı'nda demirli deniz uçağı gemisini karadan topçu atışlarıyla batırarak dünya savaş tarihine adını yazdıran Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker, 58'nci ölüm yıldönümünde Antalya'da anıldı. Muratpaşa Belediyesi ve Akdeniz Gençlik Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği (AKSAN) tarafından düzenlenen anma programı Erdal İnönü Kent Parkı'nda bulunan Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul anıtında yapıldı. Başkan Uysal ve AKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rıza Ünlü'nün de katıldığı törende, araştırmacılar sayesinde Ertuğrul'u yeni kuşaklara tanıtma şansına ulaşıldığına dikkat çekildi.