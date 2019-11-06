Kemer’in müze ısrarı

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KEMER Turizmci ve İş Adamları Derneği (KEMİAD) sezon sonu değerlendirmesi için bir Kaymakamı Murtaza Dayanç'ın da katılımı ili bir araya geldi. KEMİAD Başkanı Rıza Sönmez, Kemer'de kurulması planlanan sualtı müzesi ile ilgili çalışmalara başlandığını açıkladı. Dernek olarak müzenin Kemer için çok faydalı olacağının farkında olduklarını belirten Sönmez, "Bu konuda otelcilerimizin çok büyük özverileri var. Turizmci ve işadamlarına çağrıda bulunmak istiyorum. Bu proje sonuç olarak Kemer'in simgesi olacak ve Kemer'e değer katacak bir projedir. Lütfen destek olsunlar. Hepimizin eseri olan bir sualtı müzesi Kemer için büyük bir keyif olacaktır" dedi.Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç da, ilçede yaz turizmin sonuna gelindiğini belirtti. Dayanç, "Kemer şu anda ülkemizin hem de dünyanın önemli turizm destinasyonlarından biri. Müze yapılacak olursa bu oran daha da artacaktır" diye konuştu.