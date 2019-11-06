Köyleri tarayacağız

MUKAİRU

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Antalyaspor'da yetenekleri bulup A Takım'a kazandıran ekibin başındaki Akademi Direktörü Sedat Karabük,'e çalışmalarının sırlarını açıkladı. Türkiye'de altyapıya önemi verilmesi gerektiğini anlatan tecrübeli futbol adamı Karabük, yapılan çalışmaları değerlendirdi.Beşiktaş karşısında U19 takımından bu sezon A Takım'a yükselen Mukairu golünü atarken, iyi futboluyla da alkış almaya devam etti.oyuncunun gelişimini yakından takip eden ve keşfini yapan isimlerden olan Antalyaspor Akademi Direktörü Sedat Karabük ile görüştü ve yetenek keşfini nasıl yaptıklarını tüm detaylarını sordu. İşte deneyimli hocanın açıklamaları: "Antalyaspor olarak yetenek keşfine çok önem veriyoruz. Bu doğrultuda Türkiye'de 6, dünyanın kritik bölgelerinde 4 adet scoutumuz var. Örneğin Afrika'da bizim kulüp olarak maaş ödediğimiz bir scoutumuz bulunuyor.Ön seçim aşamasından sonra ekibimizden isimler gidip izliyor. En son ben gidiyorum. Dört etabı geçmesi gerekiyor oyuncunun transferini yapmamız için.""Ekibimizde 21 antrenörümüz var ve bir yetenek geldiğinde hocalarımızdan onay alıyoruz. Mukairu akademiye geldiğinde onu izleyen 21 antrenörümüz de onun bir yıldız adayı olduğu yönünde onayı verdi."Spor Psikoloğuna akademimizde sahibiz. Bir de diyetisyenimiz ile mentörümüz var. Oyuncuların zihinsel performansını da iyi seviyelere getirmeye çalışıyoruz. Başkanımız akademiye büyük önem veriyor.Dünyada çocuklar ne alıyorsa 9-12 yaş arasında alıyor. Bizim de ülkemizde bu konuya önem verip, yaşımızı erkene çekmemiz gerekiyor. Bizde oyuna başlama dönemleri 13- 14 yaşlara kadar çıkabiliyor.""Bu kadar fazla tarama yapıyor olmamızın sebebi yeteneğin nerede olduğunun belli olmayacağından kaynaklanıyor.Biz de bunu arıyoruz. Yüzde 2'lik dilimde olan çocuğun nerede olduğunu erkenden bulmak için çaba harcıyoruz. Sonrasında da akademideki iş başlıyor.""Hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz çok sayıda projemiz var. Antalyaspor'un geleceği için çalışıyoruz. Bu sene 7-8 yaşına kadar ineceğiz. 140 okulunu tarayacağız. Köylere giderek yetenek keşfedeceğiz. Köylerde servislerle çocukları akademimize getireceğiz. Hatta biz de haftada bir antrenörlerimizi köylere götüreceğiz. Bir sonraki hamlemiz ise Çocuk Esirgeme Kurumu'nda bulunan çocuklarımızı taramak olacak. Oralarda çok yetenekli gençlerimiz, çocuklarımız olduğuna inanıyoruz""Oyuncuyu ilk bulduğumuzda öncelikli olarak U19 takımımıza yerleştiriyoruz. Burada uyum süreci gibi çeşitli aşamaları geçmesi gerekiyor. Örneğin Beşiktaş maçında da golünü atan Mukairu bu aşamadan geçti. Afrika'dan oyuncu izleme konusunda güvenebildiğimiz Mert Öz ve Serdar Ertençöz tarafından takip edilen ve bize önerilen isim oldu. Aşamaları geçti, sonrasında akademide bir süre oynadı ve A Takım'a çıktı.""Ne yazık ki biz dönem bizler de dahil olmak üzere Türk antrenörlerimiz teknik ve taktik olarak yetersiz kaldı. UEFA son dönemlerde bu konunun üzerine gidiyor. Eğitim kalitesi artış gösterdi. Artık çocuklara yüzde 80 taktik öğreti yapıyoruz. Ama daha da iyi noktalara ulaşmamız gerekiyor. Çünkü oyuncuyu bulmak kadar onu eğitmek ve oynatmak da çok önemlidir. Bu konuda Bülent Korkmaz hocanın hakkını da vermem lazım. Örneğin Mukairu'ya inandı ve oynattı."