Londra’da turist arayışı

BUGÜN NELER OLDU

DÜNYANIN en büyük 5 turizm fuarından biri olan Londra Turizm Fuarı'na (WTM Londra) Antalyalı otelci ve acenteciler büyük ilgi gösterdi. Turizm profesyonelleri ve seyahatseverlerin takip ettiği Londra Turizm Fuarı'na (WTM Londra) bu yıl Thomas Cook'un iflası damgasını vurdu.Türk otelciler ve acenteciler bu yıl fuara yeni bağlantılar kurmak amacıyla büyük ilgi gösterdi. Türkiye hem otellerle hemde acentelerle fuardaki yerini aldı. Antalya heyetine Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlık yaparken, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, TÜROFED Başkanı Osman ayık ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu başkanı da hazır bulundu. Yaklaşık 50 bin turizm profesyonelinin katıldığı, 2.8 milyar pound iş hacmi sağlayan, 5 binin üzerinde turistik noktanın tanıtıldığı fuara katılan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, fuara ilginin oldukça fazla olduğunu, bu yıl iyi bir fuar geçireceklerine inandıklarını belirtti.TÜRKIYE'NIN Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın'ı ziyaret eden Vali Karaloğlu başkanlığındaki heyet, fuarda Antalyalı turizmcileri yalnız bırakmaması nedeniyle halı hediye ederek teşekkür etti. Vali Karaloğlu, fuarın verimli geçtiğini söyledi. Karaloğlu, "Yeni sezonda büyük bir aksilik olmaz ise İngilizler her zamanki gibi yine Antalya'mızı tercih edecek. Çünkü stantlara gösterilen ilgi bu fikri bize veriyor" dedi.