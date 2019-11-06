Maskeli farkındalık

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Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Antalya ve Burdur'da çeşitli etkinlikler düzenlendi, maskeler takıldı, helva dağıtıldı. Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Burdur ve Antalya Temsilciliğince düzenlenen 'Maskemi takarım farkındalık yaratırım' adlı etkinliklere katılanlar 7'den 70'e maske takıp farkındalık oluşturdu. Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vakıf gönüllüleri ve lösemi hastaları, maske takarak helva dağıttı. Etkinlikte, lösemili çocuklar yararına bardak ve hediyelik eşya satıldı.Maske takan Burdur Valisi Hasan Şıldak, çalışmaların hastalıkla mücadele eden çocuklarına şifa bulmasına vesile olduğunu söyledi. Şıldak, "Çocukların sağlığı her şeyin önünde geliyor. İnsanların tedavi olabileceği yönde adımlar atmak her şeyden önce takdire şayandır. Lösemili çocuklarımıza şifa diliyoruz, bu yöndeki anlamlı çalışmaları destekliyoruz" dedi.LÖSEV Antalya Temsilciliği tarafından ise Aydın Kanza Parkı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüş yapıldı. Herkesin maske taktığı yürüyüşe Antalyalılar büyük destek verdi. Hafta nedeniyle, Muratpaşa Belediyesi Zeytinköy Destek Eğitim Kurs Merkezi öğrencileri ile Engelsiz Kafe'nin özel çocukları ise Adalya Vakfı Yöneticileriyle birlikte lösemi hastası arkadaşlarını yalnız bırakmadıklarını göstermek için maskelerini taktı