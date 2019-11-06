Önce kaybetti sonra buldu

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MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde, 10 bin lirayı çöpe attığını 2 saat sonra fark eden Mehmet Erkoç, izini sürdüğü çöp kamyonunu depolama tesisine varmadan durdurarak parasına geri kavuştu.Olay, Fethiye'nin Babataşı Mahallesi meydana geldi. Örnceki akşam saat 20.00 sıralarında evindeki çöpleri çıkartan Mehmet Erkoç, içerisinde bankadan yeni çektiği 10 bin liranın bulunduğu poşeti de diğer çöplerle birlikte konteynere attı. 2 saat sonra yaptığı yanlışın farkına varan Erkoç, belediyeye giderek zabıtadan yardım istedi. Mahallede görevli çöp toplama ekibine ulaşan zabıta ekipleri, aracı şehrin dışındaki çöp depolama alanına ulaşamadan durdurdu.Çöp depolama alanına 25 dakikalık mesafede durdurulan kamyon, Fethiye Belediyesi Hayvan Pazarına getirildi. Açık alana dökülen çöpleri zabıta ve temizlik işleri ekiplerinin yardımıyla karıştıran Erkoç, yanlışlıkla konteynere attığı poşeti buldu. Olaydan saatler sonra bulunan poşetteki 10 bin lira, sayılarak sahibine teslim edildi.