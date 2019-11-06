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Plajda şampiyon Alanya

’nın Alanya ilçesinde düzenlenen TFF finallerinde, Kleopatra Plajı’nda Erciş Belediyespor’u 5-4 mağlup eden Alanya Belediyespor şampiyonluğa ulaştı

MEHMET AL Akdeniz
Giriş Tarihi: 6.11.2019
Plajda şampiyon Alanya
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen TFF Plaj Futbolu Ligi finallerinde, Alanya Belediyespor şampiyon oldu. Kleopatra Plajı'nda gerçekleştirilen organizasyonun finalinde Alanya Belediyespor, Erciş Belediyespor'u 5-4 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Karasu Belediyespor'u 15-4 yenen Seferihisar Cittaslow ise TFF Plaj Futbolu Ligi finallerini üçüncü sırada tamamladı. Turnuvada, Alanya Belediyespor takımından Felipe en değerli oyuncu ödülünü, aynı takımdan İsmail Turhan da en iyi kaleci ödülünü alırken, gol kralı ise Erciş Belediyespor'dan Be Martins ve Seferihisar Cittaslow'dan Edu Suarez oldu. Madalyalar, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve federasyon yetkilileri tarafından verildi.
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Plajda şampiyon Alanya
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