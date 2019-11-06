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Yaşasın iyilik sever insanlar

Giriş Tarihi: 6.11.2019
Yaşasın iyilik sever insanlar
ISPARTA'DA İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İYİLİKDER) ve Isparta İyilikte Yarışanlar Derneği tarafından sürdürülen çalışma ile yardıma muhtaç ve yetim çocukların bisikletle buluşturulmasına devam edildi. Yapılan organizasyonla, bir yandan bisiklet montajı yapan İYİ- LİKDER üyeleri hediyeleri yeni sahiplerine teslim etti. Isparta'daki tüm yetimleri kapsaması amaçlanan projenin, bağışçıların desteği ile devam ettiği kaydedildi. Bisikletleri olmayan yetim çocuklara, bisiklet alınmasını hedefleyen proje çerçevesinde tüm yetimler, bisikletli oluncaya kadar çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi. "Bu çalışma, yaşadığımız dönemin, en düşük standartlarında hayatlarını sürdürmekte olan çocuklarımızın, hayatlarına bir dokunuş, bir tebessüm temasını işlemektedir" diyen Dernek Başkanı Ramazan Toker, bağışçı ve gönüllülere teşekkür etti.
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Yaşasın iyilik sever insanlar
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