Yok böyle fotoğraf

BUGÜN NELER OLDU

MUĞLA'NIN Seydikemer ilçesinde bu yıl 28'incisi düzenlenen Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri'ndeki bir görüntü, görenleri şaşırttı. İlk turda, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'ün, Yıldıray Akın ile çekişmeli mücadelesi, izleyicilerin dışında yanı başında güreşen başpehlivanlar İsmail Koç-Ekrem Yavuz, Orhan OkuluÖzkan Yılmaz ve Nedim Güler- Hüseyin Demir'in de dikkatini çekti. 6 pehlivan güreşmeyi bırakıp Gürbüz ile Akın'ı seyretti. Ellerini birbirinin omzuna atıp baş başa veren İsmail Koç ile Ekrem Yavuz'un ilgiyle Gürbüz'ü izlemesi görenleri gülümsetti. Türkiye'nin sayılı cazgırlarından Emin Ger, er meydanında görmeye alışık olunmayan görüntünün kendisini de şaşırttığını söyledi. Ger, "Pehlivanlar seyirci gibi Ali Gürbüz ile Yıldıray Akın'ın güreşini merak ediyor. Biz Kırkpınar'da en son başpehlivan olan pehlivana, 'Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanı' diyoruz. Gürbüz, 'Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanı' olduğundan diğer rakipleri maçı merak ettiklerinden güreşi bırakıp onlara odaklanmışlar. ilginç bir pozisyon olmuş" dedi.