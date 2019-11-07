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3 bin bitkinin umudu oldular

Giriş Tarihi: 7.11.2019
3 bin bitkinin umudu oldular
ANTALYA İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Antalya İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü organizasyonuyla düzenlenen 'Çelik Gençler EXPO Antalya İçin Çelik Alıyor' projesi kapsamında, gönüllü gençlerle birlikte EXPO 2016 Antalya'da bitki heykelleri için çalışma başlatıldı.

UYGULAMALI EĞİTİM VERİLDİ
EXPO Antalya etkinlik alanlarında bulunan bitki heykellerin mevsimsel bakımlarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan süs bitkilerinin çoğaltılması için bitki üretim tekniklerinden çelik almanın uygulamalı anlatılıp uygulandığı etkinliğe, doğaya tutkulu gönüllü gençler katıldı. Gençler bitki heykellerinin periyodik bakımlarında kullanılmak üzere 3 bin bitki üretimi için çelik aldı. Etkinlik öncesinde gönüllülere çelikle üretim ve çelik alma teknikleri ile ilgili uygulamalı eğitim verildi. Ardından EXPO Antalya'nın görevli personelinin gözetiminde, tematik parkta çelik alma ve viyollere dikim işleri yapıldı
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