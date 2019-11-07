Anahtar muhtar

BUGÜN NELER OLDU

ISPARTA Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Muhtarlar Toplantısının 3. Akkent Mahallesinde gerçekleştirdi. Akkent Mahalle Muhtarı Bekir Çevikbaş'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, Akkent ve Çünür mahallesinin sorunları, halın istek, talep ve önerileri ele alındı.Başkan Başdeğirmen, muhtarların mahallelerde anahtar rolünde olduğunu halkın taleplerini bire bir kendilerine ilettiğini söyledi. Başdeğirmen, "Düzenlenen toplantılardan sonra geri dönüşler çok iyi oluyor. Muhtarlarla toplantıları devam ettirerek tüm mahallelerimizi konuşarak en iyiyi bulmaya çalışacağız" dedi. Başdeğirmen, Akkent Mahallesi Muhtarı Bekir Çevikbaş'ın istediği sosyal tesis alanının 6 bin metrekarelik belediyeye ait bir alan olduğunu dile getirerek, "Tesisi programına alıyoruz. Çünür Tepesini de mesirelik alan haline getireceğiz. Güzel bir piknik alanı oluşturulacak. Pazaryerimizin üzerini kapatıyoruz" diye konuştu.Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi de, muhtarlara yönelik yapılan toplantıların mahalleleri ve mahalle sakinleri açısından oldukça verimli olduğunu söyledi.