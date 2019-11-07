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Bağımlıları kurtaracak

’da ‘Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı’ kapsamında Bağımlılık Tedavi ve kuruldu. 30 gencin tedavi gördüğü merkez gençlere umut olacak

Giriş Tarihi: 7.11.2019
Bağımlıları kurtaracak
ISPARTA Valiliği'nin 'Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı' kapsamında 2018 yılında Uyuşturucu Bağımlılıklarla ve Alkolizmle Mücadele Derneği (UYUMDER) ile hayata geçirdiği Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi kuruldu. Proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından kabul edildi. Proje alanı olan UYUMDER'de incelemelerde bulunan Vali Ömer Seymenoğlu, bilgi alıp merkezdeki gençlerle sohbet etti.

HAYIRSEVERLERE ÇAĞRI
Vali Seymenoğlu, Ispartalıları derneğin çalışmalarına destek olmaya davet etti. Seymenoğlu, " Dernekte 20-30 gencimiz var. Burada atölyelerde çalışarak, tarımla uğraşarak, hayvanlarla ilgilenerek kendilerini deşarj edip, topluma karışıyorlar. Devlet olarak toplumumuzdaki böyle arkadaşlarımıza destek olmak, yardım etmek bizim görevimiz. Onun için biz UYUMDER'in yaptığı projelere elimizden geldiğince katkı sağlamaya çalışıyoruz. Hayırseverlerin burayla destek olmasını bekliyorum" dedi.
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