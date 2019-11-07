Evlada gözyaşı

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Antalya'da, ailesine intihar edeceğine dair ses kaydı bıraktıktan sonra ortadan kaybolan kanser hastası Hakan Gökalp'in (31), 11 gün sonra Düzlerçamı ormanlık alanındaki Güver Uçurumu Kanyonu'nda cansız bedeni bulundu. Uçurumun 160 metre derinliğindeki ceset, AFAD ekibinin 3 saatlik çalışmasıyla çıkartılabildi.Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan işsiz Hakan Gökalp., 25 Ekim Cuma sabahı, 07 BUR 94 plakalı motosikletiyle evden çıktı, bir daha da haber alınamadı. Sosyal medya hesaplarını kapatan Gökalp, ailesine de intihar edeceğine dair ses kaydı bıraktı. Ses kaydında, "Olur da eğer kendime zarar verecek olursam, herkes beni affetsin. Benim çevremle sorunum yok. Ailemi de kendimi de mahvettim. Ne diyeyim başka. İnşallah hızlı bir şekilde toparlanırsınız" diyen Hakan G.'nin ailesi, polise 'kayıp' başvurusunda bulundu.Anne Emine Fidan'ın başvurusu üzerine polis ekipleri, Hakan Gökalp'i bulmak için çalışma başlattı. Gökalp'in motosikleti Güver Uçurumu Kanyonu'nda ormanlık alanda bulundu. Polis ve AFAD ekipleri, motosikletin bulunduğu bölgede eğitimli köpekler ve drone ile arama yaptı. Hakan Gökalp'in, cansız bedeni 160 metre derinlikte drone ile görüntülendi. AFAD ekipleri, Gökalp'in cansız bedenini sedyeye alarak 3 saatlik çalışma sonunda yukarı çıkardı., Hakan Gökalp'in cenazesi araca konulurken teyzesi Sunay Çayır, "Hakan buna binemez, Hakan için çok erken. Hakan bunu niye yaptın" diye gözyaşı döktü. Anne Emine Fidan ise evde gözyaşlarını tutamadı.