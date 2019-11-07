Kadirhan fenomen oldu

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Antaya'da 'Gündoğdu Marşı'nı söylerken çekilen görüntüleri sosyal medyada hızla yayılan ilkokul öğrencisi 8 yaşındaki Kadirhan Çetin'e, Antalyaspor 07 Gençlik Taraftarlar Derneği üyeleri destek verdi. Görüntülerin yayılması ile bir anda ilgi odağı olan Kadirhan'ı Antalyaspor 07 Gençlik Taraftarlar Derneği üyeleri, Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evlerinde buldu ve hediyeler verdi. 07 Gençlik Liseliler Koordinatör Başkanı Ertuğrul Ercan, "Görüntüleri sosyal medyada görünce çok duygulandık. Kendisiyle mutlaka tanışmak istiyorduk. Bütün arkadaşlarımız seferber oldu ve kendisine ulaştık. Kendisi de Antalyaspor minikler altyapı idmanına davet edildi. Orada antrenmanlara çıkacak. Umarız Antalyaspor altyapısında top oynayacak" dedi.İlkokul öğrencisi Kadirhan Çetin, "29 Ekim'di. Bayrağımızı dalgalandırmak istedim ve bisikletimle giderken, bir kadın bana 'O bayrağı indir, o marşı da söyleme, yeter' dedi. Bu sözleri duyunca daha da öfkelendim. Marşı daha gür sesle söylemeye başladım. Sadece Gündoğdu Marşı'nı değil bir çok marşı ezbere biliyorum" diye konuştu. Küçük çocuğun esnaf olan babası Erol Çetin de oğluyla gurur duyduğunu belirtti. Anne Betül Çetin ise, "Oğlumun içindeki vatan ve bayrak sevgisinin hiç bitmemesini istiyorum" ifadelerini kullandı.