Kazalar hız kesmiyor

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA alınan tüm önlemlere ve yapılan uyarılara rağmen motosiklet kazaları hız kesmek bilmiyor. Dünde hem Manavgat hem de Gazipaşa'da peş peşe motosiklet kazaları meydana geldi.Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, Sebahattin D.'nin kullandığı 07 LUN 27 plakalı otomobil sol şeritten sinyal vermeden sağ şeride geçerken Somer Çelik'in kullandığı motosiklete çarptı. Çelik, başındaki sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Gazipaşa'daki kazada ise Toptancı Hali'ne sebze taşıyan Mehmet Karabulut'un kullandığı 07 UU 651 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Ali Kaya'nın kullandığı 07 AFM 613 plakalı motosikletle çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Ali Kaya yola savrularak yaralandı. Her iki kazanın da hafif atlatılması şans olarak değerlendirilirken sürücüler tedavi altına alındı.