Şampiyon Müşerref’e 50 altın ve cep telefonu

BUGÜN NELER OLDU

KEMER Belediyesi'nin kasım ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun yönettiği oturumda gerçekleştirildi. Karatede dünya şampiyonu olan Müşerref Özdemir, 50 tam altın ve cep telefonuyla ödüllendiridi, adının bir sosyal tesise verilmesi de kararlaştırıldı.Belediye Başkanı Topaloğlu, şirket borçları hakkında bilgilendirme yaptı. Topaloğlu, "Belediyemizin sigortaya olan borcu yapılandırmalar hariç 9 milyon lira. Belediyemizin borcu ise 13 milyon lira. 3 aydır hem belediye personelinin hem de şirketin sigortaları yatmaya başladı. Bundan sonra da aksatmamaya çalışacağız" dedi.Meclise sunulan önerge ile Yeni Mahalle Derviş Eroğlu Dört Yol Bulvarı üzerinde bulunan Kutlu Doğum Haftası Parkı'nın adının değiştirilmesi konusu oybirliğiyle kabul edildi. Parka yeni isim verilmesi ise gelecek meclise bırakıldı. Meclis kararına göre Kemer Belediyesi'nin kardeş şehri olan Ukrayna'nın Yuzhny şehrine gezi düzenlenecek.Mecliste, Arslanbucak'ta yapımı devam eden belediyeye ait sosyal tesislerin tamamlanmasının ardından tesise Şili'de yapılan Dünya Karete Şampiyonası'nda birinci olup Türk bayrağını dalgalandıran milli karateci Müşerref Özdemir'in adının verilmesi karara bağlandı. Meclis üyeleri, şampiyon Özdemir'e 50 tam altın ve cep telefonu verilmesini de kabul etti.