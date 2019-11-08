20’inci yıl anısına sergi

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AKDENIZ Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi'nin (GSF) kuruluşunun 20'nci yılı kutlamaları kapsamında seramik bölümünün öğretim elemanları karma seramik sergisi açtı. Mimarlar Odası Tarık Akıltopu Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışını GSF Dekanı Prof. Dr. Osman Eravşar yaptı. Sergide 9 akademisyenin farklı tekniklerle üretilmiş eserleri bulunuyor. GSF Seramik Bölümü Başkanı Doç. K.Özlem Sarnıç'ın eşlik ettiği sergiyi gezen Prof. Dr. Eravşar, çalışmaları inceledi, teknikleri hakkında eser sahiplerinden bilgi aldı.GSF'nin 20'nci yılına özel açılan sergide akademisyenler Emel Mülayim, Emrah Onaran, Enver Güner, Erdal Çetintaş, Faruk Manici, Figen Işıktan, Gülşen Öztürk, Kamuran Özlem Sarnıç, Kemal Tizgöl'ün özgün eserlerine yer verildi. GSF Akademisyenlerinin ve Seramik Bölümü öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği sergi, 20 Kasım çarşamba gününe kadar açık kalacak.