500 kameralı takip

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Kepez ilçesinde, Çarşamba günü yaşanan kapkaç olayının faillerini polis 500 kamera görüntüsüyle iz sürüp yakaladı. Olayın 200 bin liralık borç ödenmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirlendi.Evlilik hazırlığı yapan Deniz Tuzlalı'nın (32), ev almak için 10 yıldır biriktirdiği ve banka şubesinden çektiği 120 bin lirayı gasp etmeye çalışanın Cengiz Ballı (22) ve birlikte yaşadığı sevgilisi D. E.'yi (35), iğneyle kuyu kazar gibi tespit etti. Polisin kamera görüntülerinden olaydan önce Erdener'in parayı çeken Tuzlalı'nın fotoğrafını çekerek sevgilisi Ballı'ya telefonla mesaj olarak gönderdiği de belirlendi.Görüntülerden yola çıkan polis, ikiliyi Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'nde bir telefoncu dükkanında olduğunu belirleyince operasyon için düğmeye basıldı. Önceki gün iş yerine yapılan baskında Cengiz Ballı ve sevgilisi D. E. yakalanarak gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramada, şüphelilerin olay sırasında giydikleri elbiseleri bulundu. Polis şüphelilerin evlerinde de arama yaptı. D.E.'nin çektiği fotoğrafların telefonda kayıtlı olduğu ortaya çıktı. D.E. adli kontrol ile serbest bırakıldı.POLISTEKI ifadelerinde Cengiz Ballı'nın 200 bin lira borcu olduğu kapkaçın bu nedenle yaptıklarını söyledikleri ileri sürüldü. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen iki sevgili tutuklanarak cezaevine gönderildi. Deniz Tuzlalı'nın Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi'ndeki bir banka şubesine içinde 120 bin lira bulunan poşetle gelmiş, bu sırada bir kişi, kapkaç yöntemiyle parayı çalmak istemişti. Tuzlalı'nın poşeti bırakmaması üzerine yırtılan poşetteki paralar yere düşmüş, paniğe kapılan şüpheli, parayı alamadan olay yerinden kaçmıştı. Yaşananlar bankanın güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.