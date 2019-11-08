Bu da Antalya’nın 19’luk Mukairu’su

BUGÜN NELER OLDU

GEÇTIĞIMIZ sezon devre arası yapılan seçmelerde beğenilerek Antalyaspor U19 Takımı kadrosuna dahil edilen Paul Mukairu, A Takım performansıyla parmak ısırtıyor. Kariyerindeki ilk profesyonel maçına bu sezon Göztepe karşısına çıkan 19 yaşındaki futbolcu, son olarak oynanan Beşiktaş maçında gösterdiği performansla adeta zirve yaptı.TAKIMININ tek golünü kaydeden Nijeryalı futbolcu, ortaya koyduğu futbolla da pek çok futbolseverin takdirini topladı. 90 dakika boyunca sahada kalan Mukairu, Beşiktaşlı Diaby'nin ardından en çok adam geçen futbolcu oldu. İsabetli şutlarda da en başarılı isimler arasında görülen Mukairu, Lens ve Gustavo'nun ardından 3. sırada kendisine yer buldu. Bu sezon kanat ve ileri uçta forma şansı bulan Mukairu, ter döktüğü 541 dakikada attığı iki golle takımının en skorer isimleri arasında yerini aldı.alanda 3 penaltı golüyle Serdar Özkan zirvenin sahibi olurken, Ufuk Akyol ile Paul Mukairu ise 2.basamakta bulunuyor. 6'sı ilk 11'de olmak üzere bu sezon 10 maçta görev alan Mukairu, 1 kez sarı kartla cezalandırıldı. Yüzde 78 pas başarı oranı tutturan Mukairu, bu alanda da takımın en iyileri arasında yer alıyor.mücadelelerin yüzde 39'undan başarıyla ayrılan Mukairu, driplingde de Aatif (2.4) ve Serdar Özkan'dan (2.1) sonra takımın en iyisi durumunda. Maç başına 2 dripling yapan Mukairu, Kırmızı-Beyazlıların en büyük gol silahlarından birisi olarak dikkat çekiyor.