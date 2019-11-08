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Çocuklar okulda güvende

Giriş Tarihi: 8.11.2019
Çocuklar okulda güvende
ANTALYA Emniyet Müdürlüğü tarafından çocukların okul bölgelerinde güvende olmaları çalışmalar aralıksız devam ediyor. Muratpaşa ilçesinde 'Okullar Çevresinde Çocukların Korunması' projesi kapsamında denetim yapıldı.

POLİS GÖZ AÇTIRMIYOR
Çocuklarımızın en çok vakit geçirdikleri eğitim-öğretim ortamlarının ve çevresinin daha güvenli olması ve uyuşturucudan uzak tutulması için yapılan çalışmalar 10 okul çevresinde gerçekleştirildi. Denetimlerde, 2 kahvehane 2 büfe 5 park/bahçe incelendi 75 kişinin GBT'si kontrol edildi. Okul çevrelerindeki çalışmada trafik ekipleri de 20 aracı inceledi, 1 araç sürücüsüne 'Yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan' bin 2 lira, 4 motosiklet sürücüsüne 'Kask takmamak' suçundan dolayı 432'şer lira para cezası uygulandı. Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesindeki uygulamanın tüm okullar çevresinde periyodik aralıklarla devam edeceği belirtildi.
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