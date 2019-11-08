Geleceğe atılan mektuplar geldi

BUGÜN NELER OLDU

MANAVGAT İlçe Halk Kütüphanesi tarafından 3 yıl önce başlatılan 'Mezuniyete Mektup' projesine katılan öğrencilerin mektupları okul yöneticilerine teslim edilmeye başladı. Öger Ortaokulu'nda öğrencilerin hedeflerini ve ideallerini yazdıkları ve 'Mezuniyete Mektup' projesine katılanlar, kendilerine, anne ve babalarına, aile bireylerinin yanı sıra başka kişilere de mektup yazdı. Manavgat İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından alınan mektuplar, öğrencilerin okul yönetimine teslim edildi.Manavgat İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Hidayet Oktay, "3 yıl önce başlattığımız projesi ilk uygulaması bu yıl sonlanıyor. 5'inci sınıflarla gerçekleştirdiğimiz proje çerçevesinde bugün 8'inci sınıfta olan öğrenciler okula ilk girdikleri yıl 5'inci sınıftayken Mezuniyete Mektup Projesi'ne katıldı. Mektuplar öğrencilerimiz mezun olmadan bir hafta önce kendilerine ya da yazmış oldukları bireylere iletilecek. Mektubunda yazmış olduğu ideallere en yakın olan öğrencimiz ödüllendirilecek" dedi.