Halı doktorları

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Kaleiçi'nde halı tamirciliği yapan 55 yaşındaki Cuma Doğan ve 26 yaşındaki oğlu Sami Doğan, kendilerini 'halı doktoru' olarak adlandırıyor. Küçük yaşlarda Aksaray'da halıcılıkla uğraşanların yanında bu işe başladığını söyleyen baba Doğan, oğlu Sami'ye halı tamiri ve onarımı yapmayı öğrettiğini söyledi. Dokuma halılara ilginin azalmasıyla halı tamiri yapamadıklarını anlatan Cuma Doğan, dokuma halı işleyenlerin artık kalmadığını söyledi. Doğan, "1000 liraya mal olan dokuma halıyı toptancı 500 liraya alıyor. Maliyeti karşılamıyor. Mesleğimiz bitmek üzere" dedi.Türk kültürünün simgeleri arasında yer alan dokuma halılara turistlerin ilgi gösterdiğini belirten Cuma Doğan, "Artık halı dokumayı, tamir etmeyi, bakım yapmayı bilen yok. Bizler kültürümüzü yaşatmaya çalışan küçük esnafımız. Yenileme yaptığımız halıları tarihi Kaleiçi'nde sergileyerek tanıtım yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Doğan, Unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasına giren halıcıkta artık çırak bulmakta sıkıntı yaşadıklarını anlattı.BABASINDAN öğrendiği halı tamirini yaklaşık 10 yıldır yaptığını aktaran Sami Doğan ise "Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü'nü kazandım fakat halı tamirini çok sevdiğimi fark ettim. Bu işi yapmak için okulu yarım bıraktım. Unutulmaya yüz tutmuş bu mesleği icra etmeye çalışıyoruz. Kendimi şanslı görüyorum. Eğer böyle giderse rakibimiz kalmayacak. Son tamirciler de biz olacağız" ifadelerini kullandı.