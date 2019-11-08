Liderde Fırtına alarmı

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de 10. haftayı da lider kapatan Aytemiz Alanyaspor'da geçen hafta Göztepe'ye kaybeden Trabzonspor ile oynanacak maç için alarmı verildi. Pazar günü deplasmanda oynayacakları mücadelenin hazırlıklarını dün sürdüren turuncu-yeşilli futbolcular, teknik direktör Erol Bulut gözetiminde çalıştı.İlk 15 dakikası basına açık olarak yapılan ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı olan ikinci bölümünde Trabzonspor maçının taktik provasını gerçekleştiren turuncu-yeşilliler, hazırlıklarına bugün yapacakları antrenmanla devam edecek.Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Adanaspor ile eşleşen Aytemiz Alanyaspor, ilk maçına 3,4 ve 5 Aralık'ta Antalya'da çıkacak. Rövanşları ise 17,18 ve 19 Aralık'ta oynanacak.