Sahnede her şey çocuklar için

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ANTALYA Devlet Opera ve Balesi (DOB), 'Şekeronya' adlı müzikli çocuk oyununun sezon prömiyerini gerçekleştirecek. Fatih Şanal tarafından sahneye konulan Şekeronya'da Antalya DOB orkestrasını Sait Karabulut yönetirken eserin dekor Ömer Gündüz, kostüm Zekiye Şimşek, ışık tasarımı Mustafa Eski ve koreografisi Melda Sipahi imzasını taşıyor. Zeynep Ergüven'in yazdığı oyununun müzikleri Murat Cem Orhan'a ait.Ülkesinden kaçan, Şekeronya'nın haylaz çocuğu Fırıldak'ın eve dönüş hikayesinin anlatıldığı eserde Sinem Seçil Baddal ve Serap Demirhan Işık 'Fırıldak', Gizem Şener ve Pınar Tekol 'Zeytin', Enis Ok ve Engin Yaman 'Tombiş', Baha İşler ve Ercan Uğur 'Karabaş', Heyecan Yakan ve Müge Yıldıran 'Kırmızı Başlıklı Kız', Erdi Can Aybaş ve Yalçın Ünsal 'Kurt', Ceren Aytekin ve Meriç Karataş 'Soprano Horoz', Müge Günaydın ve Tuğçe Oğuzülgen 'Büyücü' rolleri ile sahne alacak.İLK gösterimleri 14 Kasım Perşembe saat 11.00 ve 15.00'te, tekrarı ise 26 Kasım'da yapılacak eserin 7,5 TL olan biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden de temin edilebilecek.