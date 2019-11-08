Yalnız değilsiniz mesajı

BUGÜN NELER OLDU

LÖSEMILİ Çocuklar Haftası nedeniyle düzenlenen farkındalık etkinlikleri devam ederken renkli görüntüler de oluşuyor. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrencileri, Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle farkındalık etkinliği düzenledi. MAKÜ İstiklâl Yerleşkesi Avşar Han'da düzenlenen etkinlikte Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü son sınıf öğrencileri ile MAKÜ Sosyal Yaşam Topluluğu öğrencileri, lösemiye dikkat çekmek için el baskısı yaptı, öğrencilere maske dağıttı. Duvarlara ise 'Yalnız değilsiniz', 'Lösemiyi fark et', 'Lösemi yolun sonu değil, umudun başlangıcıdır' yazılı afişler asıldı. Öğrenciler vücutlarıyla 'LÖSEV' yazısı oluşturdu.Antalya'da ise Muratpaşa Belediyesi'nin Çağlayan Mahallesi'ndeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'ndaki sabah sporu kursuna katılanlar da 'Maskemi takarım farkındalık yaratırım' kampanyasına katıldı. Farkındalık yaratmak ve hastalığa dikkat çekmek için maskelerini takıp sopralırını öyle yaptı.