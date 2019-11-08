Yayalara geçit yok

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Antalya'nın cadde ve sokaklarında kaldırımla masa, sandalye, şemsiye, kasa ve ürünlerle işgal altına alındı. Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere şehrin merkezi olarak kabul edilen Muratpaşa ilçesinde zabıta ekiplerinin işgalleri görmemezlikten gelmesi keşmekeşliği artırdı.Kural tanımaz bir çok esnaf ise engelli yollarını dahi kapatmaktan çekinmez hala geldi. Şehrin en gözde cadde ve sokakları olan Güllük Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Işıklar Caddesi ve Kazım Özalp Caddesi (Kapalı Yol) gibi marka bölgelerde işyeri sahiplerinin dışarıya yığdığı ürünlerle yapılan işgal dikkat çekti.Kentin en gözde caddelerinde yaşanan işgaller nedeni ile yayalar kaldırımlarda yürüyemez hale, araçlar ise yollardan geçemez hale geldi. İşletmelerin ürünlerini mağazanın içinden çok kaldırımlar ve yollarda sergilemesine göz yumulması vatandaşın tepkisini çekiyor. Belediyelerin vurdumduymazlığının yanında ürününü kaldırımda sergileyen işletmelerden 'İşgaliye' adı altında para alması işgali yasal hale getiren en büyük unsur oluyor.Antalyalılar, işgal ve düzensizliğin rahatsız edici boyuta ulaşmasından şikayetçi. Vatandaşlar, "Konuyu Büyükşehir ve Muratpaşa Zabıta Müdürlüğü yetkililerine defalarca ulaştırdık. Hiçbir önlem almıyorlar. Çünkü onlarda bu işgalden gelir ediyorlar. Şehrin genlinde caddelerde kuralsızlık kural haline gelmiş durumda. Bazı caddelerde yaşanan görüntü işgalinde ötesinde. Zabıta buradaki sorunu nasıl görmüyor anlam veremiyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdi. Antalyalılar, "Buralara bir çeki düzen şart" sözleri ile belediyeleri göreve davet etti.