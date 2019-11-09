Antalya bizim baş tacımızdır

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti. Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sayıdan ziyade kişi başına geliri artırmayı hedefleyen bir stratejisi olduğunu belirtti. Kısa süre sonra katma değeri daha yüksek bir turizmi Antalya'da herkesin göreceğini belirten Yılmaz, "Antalya bu sene 16 milyon turistle tüm zamanların rekorunu kıracak. Türkiye'ye 2000'li yıllarda 13 milyon turist geliyordu. Şimdi tek başına Antalya, geçmişte tüm Türkiye'nin ağırladığı turistten daha fazlasını ağırlıyor. Bu hepimiz için iftihar vesilesi" dedi.Yılmaz, "Antalya hep turizmiyle ön plana çıkıyor ama büyük bir tarım şehri. "Antalya'mız hem ülkemiz için önemli, hem vatandaşımızın sağlıklı ve uygun şartlarda gıda ihtiyacının karşılanması, hem de enflasyonla mücadele konularında çok önemli" diye konuştu. Yılmaz, İl Bşakanı İbrahim Taş ile birlikte Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'yü de ziyaret etti.