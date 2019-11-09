Bizim dahi çıraklar

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin son yıllarda mesleki eğitime verilen önem ilk meyvelerini vermeye başladı. Antalya'da mesleki eğitim merkezindeki çıraklar robot üretimini başardı. Robot araba yapımına başlayan çıraklar, projeyi 2 yıl içerisinde bitirmeyi hedefliyor.Muratpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Erasmus projesi kapsamında İspanya, İtalya , Slovenya, Bosna Herkes ve Türkiye'nin içinde bulunduğu 'Modelling Educational Robot' (Eğitim Robotu Modelleme) projesine katıldı. Dört meslek okulu ve iki üniversite ile yürütülen proje Ekim ayında Slovenya'da yapılan toplantı ile start aldı. Muratpaşa Mesleki Eğitim Merkezi'nde 'Elektrikelektronik Bölümü'nden seçilen 12 çırak ve 5 öğretmen, kolları sıvayarak robot yapımına başladı. İlk olarak robotik kodlama sınıfı kurulan okulda tasarlanan robotun kodlarını yazan çıraklar atölye çalışmalarına geçti. Kendi yerli robotlarını üretecek olmaktan dolayı heyecan duyduklarını belirten çıraklar, harıl harıl çalışmaya koyuldu.Arslan, bu projenin okulları için bir milat olduğunu belirterek, "Türkiye'de ilk kez çıraklar robot üretecek. Endüstri 4.0'a olan ilgimizi öğrencilerimizle gerçekleştirerek bir ilki hayata geçireceğiz" dedi.6 ÜLKENIN yer aldığı proje kapsamında her ülke kendi robotunu yapacak. Muratpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çırak öğrencileri, 'En iyi' seçilecek robot geliştirmek için dur durak bilmiyor. Antalyalı çırakların yapacağı Türkiye'nin robotu görücüye çıkacağı için çalışmalar hız kazandı. Muratpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nebi Arslan, projenin ikinci toplantısının 11-12 Mart 2020'de Antalya'da gerçekleştirileceğini söyledi.