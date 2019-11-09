Böylesi az görülür

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MUĞLA'NIN Seydikemer ilçesinde yol kenarına konulan maket trafik aracının tepe lambası ve aküsünü çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.Fethiye-Antalya karayolu Uğurlu Kavşağı'nda bulunan maket trafik polis aracının tepe lambası ve aküsünün çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık anının yansıdığı MOBESE kayıtlarını incelemeye alan ekipler, maket aracın yanına bir otomobille duran iki şüphelinin hırsızlığı gerçekleştirdiğini belirledi. Otomobilin plakası belirlenen Beytullah İ. (25), ile amcasının oğlu Yusuf İ. (19)'li gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramada da akü, tepe lambası ve güneş panelleri ele geçirildi. Kuzenler, adliyeye sevk edildi.