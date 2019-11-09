Çıkış zamanı

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Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 11'inci haftası alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Antalyaspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak.kozlarını Rize'de paylaşacak. 10 hafta sonunda 11 puana sahip iki takımdanLigde 3 haftadır sürekli kaybeden Antalyaspor, Rize'de bu şanssızlığını yenmek istiyor.Antalyaspor'da cezalı oyuncu bulunmuyor. Genç Bünyamin Balcı ile Gelson Dala ve Hakan Özmert sakatlıkları nedeniyle Rize'ye götürülmedi.Çaykur Rizespor da oynadığı 10 maçta 3 galibiyet aldı. Bu galibiyetlerin 2'sini evinde elde edenYeşil mavili takım da Antalyaspor gibi 3 puan hedefiyle maça çıkacak.Uzun süredir sakat olan Moustapha El Kabir ile kaleci Gökhan Akkan forma giyemeyecek.Hamburg ve Bremen kentlerinde yayımlanan gazeteler ile Türkiye'de yayımlanan gazetelerinAtilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile bir araya gelen basın mensupları merak ettiği konuları sordu.Bilim Üniversitesi'nin organizasyonu ile Almanya'dan gelen gazeteci heyete Antalyaspor'daki hedeflerini ve kulübün vizyonunu anlatan Korkmaz, Türk futbolunun gelişimi ve kulüplerin geleceğini sağlıklı oluşturabilmesi için genç oyunculara ve altyapıya ağırlık verilmesi gerektiğini anlattı.