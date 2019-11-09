Çıkış zamanı

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 11'inci haftası alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Antalyaspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Sezona iyi başlamalarına rağmen sonraki haftalarda istediği sonuçları alamayan iki takım,
kozlarını Rize'de paylaşacak. 10 hafta sonunda 11 puana sahip iki takımdan Antalyaspor 14'üncü, Çaykur Rizespor 15'inci sırada bulunuyor.
HAKAN VE DALA KADRODA YOK
Ligde 3 haftadır sürekli kaybeden Antalyaspor, Rize'de bu şanssızlığını yenmek istiyor. Bu sezon aldığı 3 galibiyetin 2'sini (Göztepe ve Fenerbahçe) deplasmanda elde eden kırmızı beyazlı ekip aynı geleneği sürdürmek istiyor.
Antalyaspor'da cezalı oyuncu bulunmuyor. Genç Bünyamin Balcı ile Gelson Dala ve Hakan Özmert sakatlıkları nedeniyle Rize'ye götürülmedi.
RİZESPOR DA SIKINTILI
Çaykur Rizespor da oynadığı 10 maçta 3 galibiyet aldı. Bu galibiyetlerin 2'sini evinde elde eden Karadeniz ekibi, Antalyaspor'dan 1 gol az atıp, 1 gol az yemiş durumda.
Yeşil mavili takım da Antalyaspor gibi 3 puan hedefiyle maça çıkacak. Çaykur Rizespor'da cezalı oyuncu bulunmuyor.
Uzun süredir sakat olan Moustapha El Kabir ile kaleci Gökhan Akkan forma giyemeyecek.
ALMAN MEDYASI AKREP'İ ZİYARET ETTİ
ALMANYA'NIN
Hamburg ve Bremen kentlerinde yayımlanan gazeteler ile Türkiye'de yayımlanan gazetelerin Almanya temsilcilerinin katıldığı Antalya ziyaretinin ilk durağı Antalyaspor oldu.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile bir araya gelen basın mensupları merak ettiği konuları sordu.
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ANTALYA
Bilim Üniversitesi'nin organizasyonu ile Almanya'dan gelen gazeteci heyete Antalyaspor'daki hedeflerini ve kulübün vizyonunu anlatan Korkmaz, Türk futbolunun gelişimi ve kulüplerin geleceğini sağlıklı oluşturabilmesi için genç oyunculara ve altyapıya ağırlık verilmesi gerektiğini anlattı. Gazeteciler, özellikle Almanya'da yaşayan Türk futbolcuların daha iyi takip edilmesini istedi.